Flémalle : Il faisait venir les jeunes chez lui

Le 10 février 2015, Michel s’en est physiquement pris à un jeune homme qui ne voulait plus de contacts avec lui. La mère de ce dernier a contacté la police pour expliquer que Michel adoptait un comportement anormal avec les adolescents du quartier.

Des adolescents âgés de 12 à 15 ans ont déclaré qu’ils regardaient des films pornographiques avec Michel. Ils ont aussi expliqué qu’il les faisait jouer à un jeu de 421 lors duquel le gagnant devait montrer son sexe à l’assemblée. Un jeune homme qui dormait chez Michel a découvert que ce dernier essayait de le sodomiser. Ainsi, il aurait recommencé à commettre le même type de faits avec d’autres jeunes alors qu’il était déjà inquiété pour ces faits, avait été reçu dans un centre spécialisé pour le traitement des délinquants sexuels et était passé devant la juge pour évoquer ces faits. Malgré les mises en garde, Michel a continué à recevoir des adolescents chez lui.

Il a été filmé

Cette fois, quatre jeunes ont expliqué que l’intéressé avait mis en place une sorte de jeu lors duquel il criait un mot et cela voulait dire qu’il voulait qu’on lui introduise un doigt dans le rectum ou qu’il voulait le faire subir à un des adolescents sur place. Il se serait également déshabillé devant les jeunes, aurait touché le sexe d’un, aurait tenté d’en embrasser un et mimé une sodomie avec plusieurs autres jeunes.

Des scènes ont été filmées par les jeunes. Ceux-ci ont expliqué que le sexagénaire les avait attirés chez lui en leur offrant un endroit où ils pouvaient boire, manger et fumer sans être ennuyés. Des adultes ont également remarqué son comportement pour le moins dérangeant. Lors des précédentes audiences, l’homme avait feint des malaises, cette fois, il est arrivé en chaise roulante et comme par miracle, il a réussi à se lever sur ses deux jambes avant de se jeter au sol aux pieds de la juge…

Cette dernière lui a fait remarquer que sur les vidéos sur lesquelles il mimait une sodomie sur les adolescents, il paraissait bien plus en forme. Durant toute l’audience, Michel s’est présenté en victime. “Je suis naïf, mais maintenant j’ai compris. Quand ils rentrent, j’appelle la police. Il y a encore un jeune qui me harcèle. Ils m’ont volé des chaises et ma carte de banque. C’est facile de m’accuser.” Me Dirix, à la défense de l’intéressé a plaidé l’absorption avec la précédente condamnation et des conditions probatoires.