Sprimont : Accusé d’avoir frappé sa belle-fille

L’adolescente avait un œil tuméfié avec des injections de sang, des traces de strangulation et des bleus sur tout le corps. Elle avait des douleurs à la mâchoire et au dos. Elle a expliqué que son beau-père lui avait porté des coups de poing et de pied alors qu’elle était au sol et qu’il l’avait étranglée. Elle a cru qu’il allait la tuer. La mère de la jeune fille a déclaré qu’elle n’avait pas vu la scène de coups, mais qu’elle comptait quitter son compagnon parce qu’elle ne pouvait pas supporter ce qu’il avait fait à sa fille.

Depuis, elle a préféré se remettre en couple avec l’homme ce qui a entraîné le fait qu’elle n’a plus aucun contact avec sa fille qui est partie vivre chez son père. Le soir des faits, le quinquagénaire, son épouse et sa belle-fille se sont rendus au restaurant avec des amis du couple. Sur place, malgré son jeune âge, la jeune fille a bu un apéritif et du vin. “Elle avait menti et s’absentait à l’école”, a indiqué le prévenu. “On a pris un apéro et bu du vin. Ils ont ensuite insisté pour aller dans le carré. Elle consommait dans notre bouteille d’alcool. J’ai dit que l’on repartait.”

La juge a questionné le prévenu concernant le fait qu’une adolescente était censée être sous la responsabilité des adultes, l’homme a expliqué qu’il n’avait rien remarqué. “Je l’ai vu par après. Elle titubait. Elle tombait. Elle a eu une altercation avec sa maman. La police a dû intervenir.” Arrivés à leur domicile, les choses se sont mal passées. “Il y avait des verres cassés à terre et la TV cassée. J’ai entendu des cris. Ma femme s’était fait mal aux genoux. Je suis montée à l’étage. Je suis rentrée dans la chambre de ma belle-fille. Elle est venue sur moi. Elle m’a mis une gifle et j’ai rétorqué malheureusement. Elle est retombée entre son lit et son armoire.”

Le tribunal l’a alors invité à venir regarder la photo de l’état de la jeune fille. “Ce n’est pas juste une gifle qui a provoqué ces blessures”, a-t-elle estimé. Le quinquagénaire a alors déclaré que la jeune fille était si ivre qu’elle avait chuté à plusieurs reprises. L’homme qui avait avoué avoir attrapé la jeune fille par les cheveux, n’a plus parlé de cet élément devant le tribunal. Ni le parquet, ni la partie civile, représentée par Me Daisy Chichoyan n’ont partagé ce point de vue.

L’homme a déjà été condamné à deux reprises pour des faits de violence dans les années 90 et des faits d’ivresse publique. L’avocate de la défense a plaidé la peine de travail, le sursis probatoire et la peine de probation autonome.