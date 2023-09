Le procès du Remicourtois Julien Broeders commence ce lundi devant la Cour d’assises de Liège : il risque 30 ans de prison

Georgette Delhalle lui avait alors confirmé que le service de télé vigilance les avait appelés la veille au soir et que son fils s’était rendu chez Georgette Dethier pour voir ce qu’il s’y passait. Ne le voyant pas rentrer, elle avait tenté de le joindre sur son GSM mais comme celui-ci avait résonné dans la maison, elle s’était dit que son fils était revenu sans qu’elle l’entende et était allée se coucher. Mais, après vérification suite à la visite de l’infirmière, la maman de Didier Bada avait constaté qu’il n’avait pas passé la nuit dans sa chambre et les deux dames s’étaient alors rendues chez Georgette Dethier…

À l’étage, à l’entrée de la chambre de la Remicourtoise, elles étaient tombées sur le corps sans vie, ensanglanté et roué de coups, de Didier Bada. De l’autre côté du lit, celui de Georgette Dethier, elle aussi sérieusement blessée. Bien que ses jours aient été déclarés en danger à un moment, l’octogénaire a survécu à son agression. Les examens montreront ensuite qu’en plus d’avoir été violemment frappée à plusieurs reprises, elle a aussi été violée.

Reconnu par la victime

C’est un voisin qui avait mis les enquêteurs sur la piste de Julien Broeders, bien connu dans le quartier pour effectuer de petits travaux chez les personnes âgées mais également pour sa consommation habituelle et importante de drogue et d’alcool. Une piste confortée dès le lendemain par le précieux témoignage de Georgette Broeders, sa seconde victime.

C’est ainsi que le trentenaire avait été interpellé sur son lieu de travail le 4 novembre en fin de journée.

Près de deux ans après les faits et malgré des éléments accablants (ADN, témoignages, “trou” dans son emploi du temps…), Julien Broeders persiste à nier avoir un quelconque rapport avec les faits.

Il sera néanmoins jugé, dès lundi, pour meurtre (sur Didier Bada), viol et tentative d’assassinat (sur Georgette Dethier). Le procès, qui devrait durer deux semaines, sera présidé par Philippe Gorlé tandis que l’accusation sera portée par Pascale Schils et le jury sera constitué de 7 femmes et 5 hommes.

L’accusé risque 30 ans de prison. En cas de concours de plusieurs crimes, ce qui est le cas ici, la peine peut même être élevée de 5 ans.