Les 7 nouveaux Mérites Liégeois sont connus !

Au total, sept personnalités et associations ont été choisies. Parmi elles, Isabelle Beelen, présidente du club de gymnastique La Royale Vaillante de Jupille, association sportive qui a fêté ses 112 années d’existence.

Bryan Blaffart, photographe, met à l’honneur les Liégeois et les Liégeoises à travers ses vidéos positives, bienveillantes et humaines. Goldo, lui aussi photographe, a également été mis à l’honneur. Son don pour “capter les émotions, la spontanéité et l’humanité” fait vivre la Cité ardente et offre des clichés reconnaissables entre 1000.

C’est Emilie Ansay qui est venue représenter l’association Le Babibar, qui fête ses 10 ans. Cet espace de rencontre entre parents et enfants est une opportunité exceptionnelle pour créer du lien social, le tout gratuitement.

Deija, jeune artiste interprète et compositrice de 25 ans, s’est produite sur la scène des Adentes. Ses et offre une patte musicale soul et R&B qui fait bouger les Liégeois.

Enfin, ce sont deux commerçants qui ont été honorés. L’un a pris sa retraite, l’autre tient un magasin qui fêtera bientôt ses 10 ans. Eddy Deketelaere, patron du restaurant L’Ecailler du Café Robert, a accueilli plusieurs générations de Liégeois en ses murs pendant plus de 40 ans. Quant à Emmanuelle Wegria, son magasin Wattitude met, toute l’année, la Wallonie en valeur.