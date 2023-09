Un conseil de la “jeunesse ardente”

Concrètement, il s’agit d’un nouveau mode de fonctionnement mis en place pour le conseil de la jeunesse, destiné à augmenter l’implication des jeunes Liégeoises et Liégeoises. Dans l’ancienne version, 72 jeunes volontaires composaient les CCE et CCJL pendant une période de 2 ans. Dans ce nouveau CCCJA, la durée de mandat est plus courte et les thématiques plus ciblées et concrètes…

”Ce modèle vise à évoluer vers une démocratie participative avec des jeunes représentant les différents milieux dans lesquels ils évoluent car nous estimons qu’il est important de donner une chance à chaque jeune liégeois d’exprimer son opinion et de vivre sa ville”, explique Julie Fernandez-Fernandez, échevine de la Jeunesse qui précise que depuis 2018, la Ville de Liège s’est engagée dans une nouvelle ère de participation citoyenne. En 2019, un travail de consultation a été lancé par l’Échevinat des Solidarités, impliquant le Service Jeunesse de la Ville et des associations indépendantes travaillant dans le secteur de la jeunesse. Cette démarche a également fait appel à un consultant externe et a abouti à la création d’une plateforme web de la Ville de Liège destinée aux jeunes : “Jeunesse Ardente” – www.jeunesse-ardente.be. Deux ans plus tard, les consultations des jeunes ont été lancées, notamment lors d’événements organisés par la Ville mais également par des tiers, et aussi dans les Maisons de jeunes. Les résultats ont conduit à la conclusion d’une nécessité de réviser le mode opérationnel des Conseils communaux des jeunes. C’est donc ce nouveau modèle du CCCJA qui a été voté à l’unanimité au Conseil Communal de la Ville de Liège ce lundi 11 septembre 2023.

Le CCCJA fonctionnera en plusieurs commissions, chacune dédiée à une thématique spécifique issue de la consultation Jeunesse Ardente, sur une période maximale de 3 à 6 mois. Les commissions seront composées chacune de 12 jeunes, et 8 d’entre eux seront tirés au sort au sein de la population, avec une répartition par tranche d’âge. Les 4 autres jeunes seront issus d’associations telles que les associations des Personnes en situation de handicap, les Maisons de jeunes (MJ) et l’Aide à la jeunesse. Les plénières, quant à elles, auront lieu à la fin du travail de chaque commission. Tous les groupes de 12 jeunes de l’année en cours participeront à la plénière, où chaque conseiller a le droit de vote sur les conclusions des commissions thématiques. Ce nouveau mode de fonctionnement a été élaboré en prenant compte des recommandations à la fois de l’ancien et du nouveau Délégué Général aux Droits de l’Enfant, et ce, afin de garantir plus de représentativité des jeunes liégeois.

Les trois premières commissions du CCCJA se pencheront sur les thèmes suivants : • le droit des enfants (demande du Conseil communal), • la Maison de la jeunesse (thème émanant de la consultation Jeunesse Ardente), • l’accès des jeunes à la culture (thème émanant de la consultation Jeunesse Ardente).