Il était 23 h 50 lorsque les pompiers de la zone Hemeco ont été appelés à intervenir à la suite d’un accident de la route qui s’est déroulé dans le sens vers Namur peu après le viaduc d’Huccorgne. Peu avant, pour une raison qui reste à déterminer, une automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule. La voiture a fait des tonneaux et a terminé sa course sur le toit. Le véhicule se trouvait entre la bande de gauche et la bande du milieu à hauteur de la borne kilométrique 28.

La conductrice a été retenue dans l’habitacle grâce à sa ceinture de sécurité lorsqu’elle s’est retrouvée la tête en bas. Les hommes du feu de la zone Hemeco ont réalisé une désincarcération.

L’automobiliste a été blessée à la suite de l’accident. Elle a été transportée au CHRH par une ambulance de la Croix Rouge. Les jours de la victime n’étaient pas en danger.