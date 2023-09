ALE/Resa : un ouvrage pour saluer un siècle d’électricité liégeoise

Ce 18 septembre 2023, un siècle après la création de l’ALE, Philippe Raxhon docteur en Histoire et professeur ordinaire à l’Université de Liège était donc aux côtés de Gil Simon, directeur général de Resa, pour présenter cet ouvrage événement : “Resa, un centenaire entre chaleur et lumière”.

Pourquoi un livre ? Pour “laisser une trace dans l’histoire” précisément car celle de Resa vaut infiniment plus que quelques festivités doit-on comprendre. Et il faut dire que le service public fut particulièrement éprouvé ces dernières années, notamment lors des inondations de juillet 2021. Un chapitre rédigé par Philippe Raxhon est d’ailleurs consacré à cette période douloureuse. Dans celui-ci, l’historien s’est intéressé à la gestion de cette situation de crise… gestion remarquable insiste-t-il. “C’est aussi un hommage aux travailleurs d’aujourd’hui”, détaille l’historien, “des travailleurs qui se sont retrouvés au cœur d’un événement disproportionné et qui, par leur réactivité, ont été incroyables. Ils ont véritablement honoré le service public, ne comptant plus leurs heures”. Le drame a, de fait, mis en avant ce service rendu aux Liégeois depuis un siècle mais a surtout mis en lumière son utilité.

Gramme, Montefiore…

En quelque 165 pages, on découvre ainsi sous la plume de spécialistes la manière dont l’intercommunale a accompagné le développement du territoire de toutes les communes partenaires, depuis un siècle donc. De manière presque chronologique, on se plonge dans l’histoire de l’électricité liégeoise, avec des personnalités comme Zénobe Gramme tout d’abord et Georges Montefiore-Levi (sous la plume de Philippe Tomsin) qui au XIXe siècle, on fait de Liège un terreau fertile de ce secteur qui représentait encore une niche spécifique à l’époque.

On s’arrête encore, grâce à Éric Geerkens, sur la genèse et le développement des activités de l’ALE (1923-2008). “À une époque où, à la sortie de la Première Guerre Mondiale, il y avait une nécessité de reconstruire les industries”, poursuit Philippe Raxhon, “mais aussi de diffuser l’électricité pour le plus grand nombre”. On perçoit ici toute la réalité sociale de l’entreprise.

Suit le chapitre sur le patrimoine que généra l’ALE (rédigé par Pieter De Raedt), via notamment les centrales et autres cabines électriques conçues comme de véritables joyaux architecturaux pour certaines ; sans oublier ce focus sur les intercommunales, éléments incontournables du secteur public wallon (David Van Den Abbeel).

Et de conclure sur l’avenir, “une vision prospective qui propose la mise en place des enjeux et défis de l’énergie de demain” ; une tâche ardue à laquelle s’est plié Jean-Louis Lilien, professeur honoraire à l’Institut Montefiore de l’ULiège.

L’ouvrage est en vente à la librairie Pax ou sur commande, via le site de Resa, au prix de 20 euros.