Assises Liège : Une des victimes de Julien Broeders avait le crâne ouvert en deux parties

La cour a procédé aux auditions des premiers policiers arrivés sur les lieux, le 2 novembre 2021, ainsi qu'aux témoignages des enquêteurs. C'est une infirmière qui devait prodiguer des soins à l'octogénaire qui avait dénoncé une situation anormale. Elle avait découvert que l'habitation de sa patiente avait été fracturée. Puis, les corps des deux victimes se trouvaient à l'étage.

Didier Bada a été retrouvé mort, atteint par des coups à la tête. La dame octogénaire avait été retrouvée en vie, mais sévèrement blessée à la tête. Elle présentait une ouverture du crâne en deux parties, de multiples fractures du crâne, un œdème cérébral et des traces d'agression sexuelle. Les premiers soins lui ont été prodigués par des ambulanciers.

Des traces de semelle de chaussure sur l'abdomen

Les jurés ont pu examiner en audience les photos réalisées par les policiers lors de la découverte de la scène de crime. Didier Bada présentait un visage fortement tuméfié et ensanglanté. Mais il présentait aussi des traces de semelle de chaussure sur l'abdomen. La dame octogénaire était allongée au pied de son lit. D'importantes projections de sang ont été relevées sur les murs, à proximité de sa tête.

Les enquêteurs et les techniciens du laboratoire de la police scientifique ont exploité les différentes traces relevées sur le lieu des faits. Des traces de semelle ont été retrouvées sur le sol dans la chambre et sur la porte de la véranda. De nombreuses traces digitales ont été relevées et des curages sous les ongles réalisés sur Didier Bada.

L'enquête a révélé que la victime survivante des faits avait activé une première fois son médaillon de télévigilance à 22h31. La procédure d'assistance a été mise en place, mais une deuxième activation du médaillon est intervenue à 22h43.

Les investigations menées dans le voisinage ont révélé que Julien Broeders aurait commis une agression préalable envers la victime octogénaire. Il s'agissait d'attouchements, commis sous l'influence d'alcool, que la victime avait refusé de dénoncer, par peur de représailles.

Julien Broeders a été interpellé sur son lieu de travail, mais il n'a jamais reconnu son implication dans les faits.