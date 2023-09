Liège s’engage, une fois de plus, contre les violences au sein du couple

Cet outil, lancé officiellement le 19 septembre, vise à rassembler les acteurs et les actrices concernés par la protection et le soutien des victimes et à les faire coopérer. “Un service ne peut, à lui seul, répondre à tous les besoins”, déclare Joëlle Tetart, coordinatrice de DIViCo. C’est pourquoi ce projet “unique et novateur”, qui bénéficie du soutien financier de tous les niveaux de pouvoir, vient servir de “maillage entre les professionnels du secteur”, résume Nadia Laouar, coordinatrice du réseau d’expertise en matière de criminalité contre les personnes.

Les professionnels qui s’inquiètent pour la sécurité d’une victime pourront, à l’aide de DIViCo, évaluer la criticité de la situation et identifier la probabilité d’apparition d’un événement grave, tel le féminicide.

Un processus clair

Pour évaluer la criticité de ladite situation, le professionnel inquiet peut contacter la coordination locale de DIViCo. Si la situation est jugée “hors seuil critique”, la victime est réorientée vers le réseau spécialisé. En revanche, si la situation est jugée “critique”, un suivi de la victime est mis en place. Les différents acteurs du secteur (psychologue, médecin, policier, etc.) se coordonnent pour assurer un soutien et une protection à cette dernière.

Le but est de sortir du “seuil critique”. Le partage d’informations entre les professionnels permet une meilleure compréhension du dossier et, par conséquent, l’espoir d’éviter un “passage à l’acte irréversible” ; bien qu’un tiers des féminicides “ne soient pas précédés de violences intrafamiliales”.

En d'autres termes, un meilleur accompagnement entraîne une meilleure gestion des cas de violences au sein du couple. Et DIViCo montre, une fois de plus, “la volonté de la Ville de Liège de protéger ses citoyens”, déclare le bourgmestre, Willy Demeyer.