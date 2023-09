Un groupe, un prix, un clip… Talkeys, le petit groupe qui monte

Tournant professionnel

Ne dites plus NYX, projet musical qui a vu le jour en 2018, mais bien Talkeys. C’est en effet en octobre 2022 que le groupe initié par Julien Lahaye (chanteur, guitare, compositeur) et Didier Vincent (guitare, choeurs, compositeur), rejoints par Brice Kertesz (batterie), Simon Noël (piano) et Andy Vincent (basse) a annoncé prendre un nouveau tournant, avec ce nouveau nom, Talkeys, assorti d’une nouvelle identité visuelle.

Mais c’est en 2023, après avoir participé et remporté le concours “Nationale 5”, que Talkeys, suivi par un public toujours plus nombreux, amorce un autre tournant, professionnel cette fois, en s’entourant d’un manager et en passant par la case studio (RecNRoll avec Mr Charles de Schutter, Studio Sphères Sonores/Liège) le tout supervisé par Mr Didier Dessers à la direction artistique.

Ce clip présenté ce jeudi 21 septembre devrait donc ravir les amateurs d’une musique qui varie entre mélodies mélancoliques, morceaux plus rythmés, rocks et parfois revendiqués “pop”. C’est au Movie Mills que cela se passe…

Déroulement de l’évènement :

- 18h30-45 : accueil des invités

- 18h45-19h : entrée en salle (fermeture des portes à 19h)

- 19h-19h30 : présentation du projet et de ses protagonistes + diffusion “IN YOUR EYES” + surprise

- 19h30 : drink (offert) et rencontre avec les musiciens pour interviews.

Avis aux amateurs... les inscriptions c'est par ici.