Un nouveau tronçon du RAVeL bientôt aménagé près du port de Statte

"Avec cette annonce, on ferme le bouchon entre le RAVeL venant de Wanze et celui de la rive gauche, explique le bourgmestre f.f. Éric Dosogne. C’est un endroit particulièrement dangereux et on le supprime dans le cadre du plan de mobilité. Ainsi, les Wanzois pourront aussi venir à Huy à pied ou à vélo. C’est aussi plus facile pour les étudiants lorsqu’ils sortent de l’école." Ceux qui stationneront leur mobilhome sur la future aire de parking qui leur sera dédiée au port de Statte pourront aussi rejoindre Huy plus facilement.

Le projet du SPW vise clairement à sécuriser la mobilité douce, il s’intègre dans une volonté de poursuivre le réseau cyclable. Le tronçon prévu sera en partie sur la route côté Meuse mais, "il traversera aussi en diagonale la voirie pour passer de l’autre côté. Et à un endroit, il y aura une haie." La largeur du tronçon projeté est, globalement, de trois mètres. Le tronçon sera réalisé en revêtement non glissant.