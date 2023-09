Assises Liège – La victime a gardé des séquelles, décrit une infirmière lors du procès de Julien Broeders

Les faits s’étaient déroulés le 2 novembre 2021 vers 22h30. Une habitante de Remicourt âgée de 82 ans avait été agressée la nuit à son domicile. Son agresseur lui avait imposé des relations sexuelles avant de tenter de la tuer. Didier Bada (57 ans), un habitant proche de l’octogénaire, avait tenté de lui porter secours, mais il avait été confronté à son agresseur et avait été tué.

La survivante recevait l’assistance d’une aide-soignante depuis quatre ans. Le jour des faits, son infirmière avait constaté une situation anormale à son arrivée et avait découvert des traces d’effraction. Elle s’était dirigée vers la maison de la mère de Didier Bada, pour apprendre que celui-ci avait été alerté durant la nuit par une procédure de télévigilance. Il avait décidé d’intervenir, mais sa mère s’était inquiétée de ne pas le retrouver au matin. Les deux femmes ont alors pris la direction de l’habitation où se sont déroulés les faits. C’est en montant à l’étage de l’habitation qu’elles ont découvert le corps de Didier Bada et l’octogénaire gravement blessée, baignant dans son sang. Selon l’infirmière, l’octogénaire conservait une large autonomie avant les faits. Depuis les faits, elle a perdu en autonomie. Elle présente par ailleurs des séquelles physiques et psychologiques. En outre, elle ne dort plus à l’étage de sa maison.

Cette octogénaire était appréciée de son voisinage. Plusieurs voisins lui venaient en aide et lui rendaient des visites régulières. Selon une de ces personnes, la victime avait confié que Julien Broeders s’était déjà présenté chez elle et qu’il avait commis des attouchements. La femme s’était confiée à ses voisins mais, bien que conseillée, elle avait refusé de déposer plainte, par peur de représailles. L’octogénaire était considérée comme une femme dynamique. Mais selon ses voisins, elle était un peu naïve et faisait trop vite confiance. Elle se confiait trop vite à certaines personnes. Didier Bada, qui lui venait régulièrement en aide, était serviable et souriant. “Il avait le cœur sur la main”, a indiqué un voisin.

L’agression reprochée à Julien Broeders a laissé un traumatisme à Remicourt

Durant l’après-midi toujours, plusieurs habitants du village ont évoqué le traumatisme laissé par cette agression à la victime survivante et aux habitants de Remicourt. La victime octogénaire évoque parfois avec eux les conséquences de celle-ci. Elle répète que son agresseur “lui a bousillé sa vie”. Selon les témoins, la dame conserve une cicatrice impressionnante sur la tête. Plusieurs habitants ont depuis lors fait sécuriser leurs habitations. Des témoins ont aussi évoqué une information selon laquelle Didier Bada aurait aimé entretenir une liaison avec la mère de Julien Broeders. Mais la dame avait rejeté ses avances. Une autre voisine de l’accusé a décrit ses difficultés de voisinage avec lui. Selon ce témoin, Julien Broeders consommait régulièrement des stupéfiants et de l’alcool. Il n’était respectueux de rien, proférait des insultes et se montrait menaçant. Les auditions des témoins reprendront jeudi.