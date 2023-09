Bassenge : Il casse le nez d’une dame

Durant la fin du mois de décembre 2018, Johan s’est présenté au domicile de son ex-compagne durant la nuit. Il a constaté que la dame n’était pas sur place et avait laissé ses enfants à l’endroit. Johan a réveillé les enfants et appelé le père de ceux-ci pour l’avertir de ce qu’il avait découvert. Un comportement qui n’a évidemment pas plu à la dame. Cette dernière a décidé de se rendre chez Yohan. Elle était accompagnée d’une amie. Les versions des protagonistes divergent concernant la suite des faits. Les deux dames seraient rentrées dans la maison dont la porte était ouverte.

De graves conséquences

Yohan dormait dans le divan. Selon les dames, il serait sorti de chez lui et ce serait directement montré insultant et agressif. Il aurait balayé l’amie de son ex-compagne et l’aurait fait chuter au sol. Il l’aurait attrapée par les cheveux avant de lui porter des coups de poing au visage et des coups de pied sur le corps Selon Johan, les deux autres protagonistes étaient ivres. Elles l’auraient agressé physiquement alors qu’il dormait dans le canapé. Selon Yohan, l’amie lui aurait donné des coups à la tête. Selon la cour, cette version n’est pas vraisemblable. Le suspect a admis avoir porté une gifle qui était peut-être assez forte à la jeune femme, mais uniquement pour se défendre.

Lors de leur intervention, les policiers ont constaté que la victime présentait des traces de coups visibles sur le visage. Elle avait la paupière gauche gonflée, tout comme la pommette gauche. Elle avait également la lèvre inférieure couverte de sang séché. La jeune femme a subi une fracture du nez, une déviation de la cloison nasale, mais aussi un hématome et un œdème au bord externe de l’œil gauche. Elle a été en incapacité de travail pendant plus de quatre mois, ce qui est une circonstance aggravante. En réalité, la victime a subi une incapacité de près d’un an et garde une invalidité permanente de 3 % à la suite des faits. La cour a rejeté la légitime défense et la provocation invoquées par Johan.