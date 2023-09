Il était peu avant 10 heures lorsque les policiers ont mis fin à une course-poursuite sur l’autoroute E40 en direction de Liège qui avait débuté depuis l’Allemagne.

L’interception s’est terminée peu avant le restaurant d’autoroute situé à Barchon. Le véhicule des fuyards a fait une embardée et la police a mis la main sur les quatre occupants des véhicules. L’accident n’a pas fait de blessé et aucun autre véhicule n’a été mis en cause dans les faits. Le parquet de Liège a été avisé des faits.