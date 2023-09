“Cittaslow” est un mouvement fondé en Italie en octobre 1999 basé sur le mouvement slowfood : “Promouvoir une nourriture respectueuse de la biodiversité et des traditions locales”.

Association sœur de “Slowfood”, “Cittaslow” étend cette philosophie à toutes les facettes de la vie en société. Les villes qui souscrivent à ce label s’engagent à promouvoir un rythme de vie plus lent, inspiré des habitudes des communautés rurales. Il s’agit de permettre aux citoyens de profiter de façon simple et agréable de leur propre ville. Les communes concernées veulent mettre en valeur leur environnement, leur patrimoine bâti ou leurs traditions culinaires. Cela implique une réflexion autour des traditions locales, de l’aménagement du territoire, de la mobilité, de l’hospitalité et du bien-être en général.

”En adhérant au réseau, la recherche de la convivialité et du bien-être au sein de nos villages constitue encore davantage le fil conducteur des investissements et des aménagements réalisés dans notre commune”, souligne la commune.

Dans le cadre de la “Cittaslow Week”, le Domaine Bellum Fagetum accueille les citoyens toute la semaine jusqu’au 24 septembre gratuitement et dès 10h pour un parcours de découvertes dans ses vignes situées à Beaufays, avec expositions d’œuvres d’artistes calidifontains et panneaux didactiques “œnologiques”.

Un parcours aux lanternes

Le vendredi 22 septembre de 18h à 21h, le domaine propose un parcours guidé aux lanternes dans les vignes avec des concerts de musique (harpe avec Stella Marquet, violon et saxophone).

Un bar proposant une sélection de vins et de bières belges.

L’événement est gratuit (prévoir toutefois 20 euros de caution pour la lanterne).

Adresse : Le Domaine Bellum Fagetum est situé le long du RAVeL, aux Grands Champs 47 – 4052 Beaufays.

Parking sur le terrain de football/ancien Proxy Delhaize voie de l’air pur.