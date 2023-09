Les Grandes conférences liégeoises reviennent sous leur forme initiale avec sept nouveaux invités

Après le covid, ce sont les inondations qui sont venues perturber et interrompre le bon déroulement de ces rencontres devenues incontournables en Cité ardente depuis 18 ans, accueillant à chaque nouvelle saison des personnalités bien connues ou plus méconnues du grand public mais toujours avec “cette capacité de mobiliser un grand public un jeudi soir, et une thématique qui le concerne dans la vie de tous les jours”, rappelle Nadia Delhaye, administratrice déléguée. Sciences, mathématiques, technologies, sports, arts, cuisine, philosophie, littérature, nature… toutes les thématiques sont abordées. “Notre volonté est de s’adresser à Monsieur et Madame tout le monde”.

Avec un Palais des congrès fraîchement rénové, c’est dans le confort et la qualité qu’on lui connaît que le cycle de conférence “peut reprendre une cadence normale”, avec une jauge capacitaire similaire de 1500 places au total ; 1000 pour la grande salle, et 750 pour ses deux salles de retransmission. Après Pierre Rabhi ou Stéphane Bern, qui avaient fait salles combles lors de précédentes éditions, c’est au tour de la journaliste, écrivaine et productrice Laure Adler sur un ton légèrement provocateur de monter à la tribune du Palais des Congrès. Lui succéderont jusqu’à avril : le chef cuisinier français de renommée internationale Thierry Marx, le philosophe et romancier Charles Pépin, l’ancien journaliste Bernard Ollivier, le philosophe et essayiste français Eric Sadin, l’explorateur et essayiste français Sylvain Tesson, et le mathématicien Cédric Villani.

Sylvain Tesson fera partie des orateurs. ©Reporters / Leemage

La souscription des abonnements et des places est d’ores et déjà effective, en ligne ou auprès de l’Office du tourisme de Liège (quai de la Goffe, 13).

Renseignements à info@gclg.be ou sur le site web du cycle de conférences.

Rappelons qu’à côté du cycle des Grandes conférences liégeoises, de plus petites conférences sont organisées sur l’Histoire de Liège depuis 2015. “Nous avons un public fidèle qui s’intéresse à l’Histoire de Liège”, se félicite Arthur Bodson, ancien recteur de l’Université de Liège, qui annonce de belles découvertes avec ses meilleurs spécialistes et orateurs sur : d’Artagnan, les hiéroglyphes, les jésuites, les musées, Liège carrefour européen ?, Liège machiste ?. Plus d’infos sur www.histoiredeliege.be.