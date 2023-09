Liège : Il disait ne pas être celui que l’on croyait !

Une situation complètement ubuesque et inédite pour le président du tribunal qui présidait l’audience. En effet, il n’avait jamais été mis face à un tel vaudeville. “Il y a 12 ans que je fais des audiences correctionnelles et je n’ai jamais vu cela”, s’est exclamé le juge. Dès le début de cette affaire, la salle d’audience s’est retrouvée dans la quatrième dimension. “Ce n’est pas mon nom du tout, ce nom n’existe pas”, s’était exclamé le détenu. “J’ai fait opposition pour dire que ce n’est pas mon nom. “Le juge n’en revenait pas. “C’est du jamais vu. Je ne comprends plus rien ! Pourquoi la prison vous aurait-elle gardé et fait signer un document concernant une condamnation d’une autre personne ?”

Condamné une nouvelle fois par défaut

Mais le détenu n'en démordait pas. “J’ai été libéré le 31 juillet. La police m’a contrôlé alors que je me trouvais à la gare des Guillemins à Liège. Je venais d’être libéré, mais je n’avais pas les documents qui le prouvaient ni de documents d’identité.” Tout le monde était interloqué par les révélations du détenu. “Moi non plus, je ne comprends pas pourquoi je suis ici”, a poursuivi l’intéressé qui a clamé haut et fort que sa place n’était pas en prison. Même l’autre prévenu soutenait qu’il ne le connaissait pas.

Dans ces conditions la seule solution était d’identifier l’individu grâce à ses empreintes. Une petite vérification auprès des services de l’Office des étrangers a permis de révéler que Sofyane était bien Sofyane !

Non seulement ses empreintes le confirmaient, mais également une belle photo de son visage… Ce que l’homme n’avait pas prévu, c’est que sa petite manœuvre a entrainé une détention plus longue que celle de son complice. Il a toutefois été libéré avant son deuxième passage pour soutenir son opposition. Il ne s'est pas présenté devant le tribunal. Il a donc une nouvelle fois fait défaut. Dans ces conditions, le parquet a demandé la confirmation de la peine infligée par défaut, c’est-à-dire, 6 mois de prison ferme. Sofyane pourrait bien se voir une nouvelle fois infliger une peine de prison ferme à laquelle il ne pourra plus faire opposition.