Ans : La réalisation de la N3J prévue pour mi-octobre

Le ministre Philippe Henry était présent à Ans ce mercredi pour faire le point avec les autorités communales sur les dossiers de mobilité et infrastructures. Il a notamment été question de la réalisation de la N3J. La liaison routière doit s’étendre entre la rue Maréchal Foch et la rue de la Fabrique à l’Huile, en parallèle à la rue Doumier. Le ministre des Infrastructures et de la Mobilité a annoncé sa réalisation pour la mi-octobre, avec une enveloppe de 1,5 million euros. Longtemps attendue, la sortie de rond-point inachevée et stoppée par des blocs en béton va donc enfin bientôt être ouverte pour les automobilistes.