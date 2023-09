Le 2 novembre 2021 vers 22h30, une habitante de Remicourt âgée de 82 ans avait été agressée la nuit à son domicile. Son agresseur lui avait imposé des relations sexuelles avant de tenter de la tuer. Didier Bada (57 ans), un habitant proche de l'octogénaire, avait tenté de lui porter secours, mais il avait été confronté à son agresseur et il avait été tué.

Plusieurs témoins ont eu un contact avec Julien Broeders dans les heures qui ont précédé les faits. Les deux gérants d'un food truck installé à Remicourt ont rapporté qu'il s'était présenté vers 20 h parce qu'il était énervé par le bruit d'un groupe électrogène. Il avait aussi voulu acheter une bière, mais il ne détenait pas la somme nécessaire. Il avait sollicité un achat à crédit, qui lui a été refusé. Julien Broeders avait alors sorti une canette de son casque, pour la boire devant le food truck. Il s'était ensuite fait offrir une autre bière par une cliente.

Selon les gérants du food truck, Julien Broeders était agité. Il parlait beaucoup de lui, faisait des allers et retours, tapotait ses doigts sur le camion et montrait un caractère sanguin. Il a aussi fait des avances à la serveuse et se plaignait d'être en manque de sexe. Vers 21 heures, il a quitté les lieux en titubant, puis est réapparu au guidon d'un scooter.

Il se sentait abandonné par son père

La mère de l'accusé a confié que Julien Broeders avait mal vécu la séparation de ses parents durant son enfance. Il avait considéré que son père l'abandonnait et n'était pas bien dans sa peau. Il a commencé à boire à l'adolescence et à avoir de mauvaises fréquentations. Il a effectué deux cures de désintoxication, sans grand succès. Violent dans sa jeunesse, il a été placé en IPPJ. Il était révolté contre la société. A l'époque des faits, il devait obtenir un CDI à la sucrerie d'Oreye.

Selon sa mère, Julien Broeders a connu peu de relations sentimentales de longue durée. Il cherchait une relation stable mais, lorsqu'il était en manque de relations sexuelles, il sollicitait les services de prostituées.

Le soir des faits, Julien Broeders est rentré chez sa mère vers 23 heures. Sa mère confirme qu'il présentait une blessure à la tempe et qu'elle l'a soigné. Il disait avoir fait une chute en scooter après avoir glissé.

La mère de l'accusé a aussi confirmé que Didier Bada avait des sentiments pour elle. Il avait entamé des démarches en avril 2021 pour entretenir une liaison avec elle, mais il avait été opposé à un refus. Leurs relations étaient cependant restées cordiales.