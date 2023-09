L'accusé a toujours nié les faits qui lui sont reprochés. Il a maintenu ses déclarations devant les psychologues et psychiatres qui ont évalué sa personnalité. Il affirme que les faits lui sont imputés à tort, mais il ne présente aucune forme d'anxiété particulière face à des accusations qu'il considère comme injustes.

Julien Broeders a confirmé ses addictions à l'expert psychiatre et a évoqué une consommation quotidienne de 2 litres de bières et de 6 à 7 joints de cannabis, ainsi que des consommations plus occasionnelles de cocaïne.

Les experts ont déterminé que les compétences intellectuelles de l'accusé se situent en dessous de la norme, car il présente un QI de 71. Julien Broeders a tendance à réagir vite, à éviter la frustration, à perdre rapidement le contrôle et à ne pas respecter les règles de la vie en société.

Longue amnésie

Selon le psychiatre, Julien Broeders présente un score de 21 sur 24 sur l'échelle de la psychopathie, soit un fonctionnement psychopathique très élevé. Il met en évidence un trouble de la personnalité de type antisocial, caractérisé par de l'impulsivité, une hostilité hypercontrôlée, un évitement de la frustration et une recherche de nouveauté. L'accusé ne relève pas de la loi de défense sociale.

L'expert a été confronté au changement de version de l'accusé, qui disait en début de procès qu'il devrait assumer les faits si c'était lui qui les avait commis, sans pour autant s'en souvenir. L'accusé prétend qu'il aurait alors vécu une sorte de trou noir et une période d'amnésie allant de 75 minutes à 2 heures, postérieure à une blessure et un traumatisme crânien. "Une amnésie aussi longue est une hypothèse plutôt rare sur le plan médical", affirme le psychiatre Anthony Schena.

Les psychologues seront entendus lors d'une autre audience pour compléter l'analyse de la personnalité de Julien Broeders.

Vendredi, les jurés et la cour entendront les témoignages des médecins légistes.