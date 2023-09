Bientôt un bateau-bus sur la Meuse entre Seraing et Herstal ?

La Ville de Liège a donc chargé le bureau d’architecture fluvial DN&T d’envisager un tel projet. Le bureau doit à présent déterminer le coût de ces infrastructures à condition que le projet plaise aux Liégeois et soit “techniquement et financièrement réalisable”, explique Audun Brouns, du service mobilité de la Ville de Liège.

C’est pourquoi une enquête est en cours pour évaluer l’intérêt des usagers pour un tel transport et pour définir les parcours et les arrêts les plus opportuns à cette navette, qui se différencie de la navette fluviale. “Nous souhaitons étudier toutes les possibilités du taxi boat, avec un rôle plus utilitaire que touristique”, détaille Audun Brouns.

Des trajets hypothétiques

Envisageriez-vous un trajet en bateau d’une heure sans correspondance plutôt qu’un trajet en bus d’une durée de 45 minutes mais avec deux correspondances ? Plutôt trajet en tram de sept minutes ou trajet en bateau-bus de 10 minutes ? Vos réponses permettront d’aider le prestataire à envisager les meilleures distances entre chaque arrêt pour relier Seraing à Herstal, en passant par la dérivation mais aussi par la Meuse.

Carte hypothétique des potentiels futurs trajets du bateau-bus à Liège. ©DN&T

Pour guider les citoyens dans leur choix, DN&T a déjà fourni une carte hypothétique des trajets que le bateau-bus pourrait proposer, ainsi que les distances nécessaires pour les parcourir. Les premiers calculs ont démontré qu’il faudrait, par exemple, 33 minutes pour relier l’arrêt Monument Gramme à l’arrêt du Pont Atlas, avec un total de 6 arrêts.

Les autorités communales, qui ont investi 100 000 euros dans cette étude, attendent les résultats de cette dernière pour début 2024. L’enquête peut être complétée sur le site officiel de la Ville de Liège et sera clôturée au début du mois d’octobre.