Cet argent vise à permettre le redéploiement d’une offre de logements publics et d’utilité publique. Plus globalement, cette aide répartie en fonction du nombre de logements privés et publics devant être déconstruits, doit permettre également aux communes sinistrées de compenser la perte d’habitants forcés de se délocaliser à la suite des inondations.

Face à l’ampleur des dégâts et des logements impactés, plusieurs études portant sur le bassin-versant de la Vesdre et la reconstruction résiliente des zones touchées ont permis de définir les enjeux et l’étendue des besoins futurs.

Cette aide régionale est dégagée par le biais d’un droit de tirage mis à disposition des communes, CPAS et Sociétés de logement de service public impactées par la déconstruction de quelque 409 logements.

Pour le logement privé : 19 millions d’euros sont ainsi dégagés par le Gouvernement. Cette aide est destinée aux communes et CPAS pour leur permettre, soit d’acquérir et/ou d’équiper du foncier en vue de créer du logement d’utilité publique, soit de créer par construction, rénovation ou acquisition des logements d’utilité publique. L’enveloppe budgétaire est répartie de la manière suivante pour un total de 19 millions.

• Chaudfontaine : 2.525.316,46 €

• Trooz : 1.022.151,90 €

• Limbourg : 300.632,91 €

• Verviers : 6.072.784,81 €

• Rochefort : 300.632,91 €

• Esneux : 3.607.594,94 €

• Theux : 180.379,75 €

• Pepinster : 4.990.506,33 €

21 millions pour le logement public

Pour le logement public : 21 millions d’euros ont également été dégagés par le Gouvernement. Cette aide est destinée aux deux sociétés de logement ainsi qu’à la Ville de Limbourg qui doivent déconstruire du logement public, référencés désormais en zone au risque d’inondation élevé par débordement ou ruissellement, pour reconstituer le parc de logements détruits sur les communes de Trooz et Limbourg.

L’enveloppe par opérateur est déterminée en fonction du nombre de logements publics devant être déconstruits et d’un montant forfaitaire d’aide pour l’acquisition et l’équipement du foncier et la construction des logements. L’enveloppe comme suit :

• Le Foyer de la Région de Fléron (SLSP) : 8.129.032,26 €

• Logivesdre (SLSP) : 9.483.870,97 €

• Commune de Limbourg : 3.387.096,77 €

”Nous avons été confrontés à un des plus grands défis de notre Région : reloger et aider des milliers de personnes”, explique le ministre Christophe Collignon. “Pour y parvenir, tout a été mis en œuvre pour dégager des moyens budgétaires conséquents pour soutenir et accompagner les sinistrés. Aujourd’hui cette aide régionale complémentaire permettra d’une part de reconstituer le parc de logements publics devant être détruits, et d’autre part de soutenir les communes et CPAS dans leur politique de redéploiement de logements d’utilité publique.”