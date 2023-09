Le Département Nature et Forêts a récemment rouvert l’accès à l’Arboretum du Bois de la Vecquée, non loin de la mare aux joncs. Couvrant une surface de six hectares, ce bois comprend de nombreuses essences intéressantes tels que des feuillus et résineux d’Europe, d’Asie et d’Amérique, dont de rares espèces, ainsi qu’un séquoia de la famille des conifères de Californie, planté en 1916. “Un endroit impressionnant qui se doit d’être entretenu et restauré”.

C’est d’ailleurs dans ce cadre qu’un premier marquage avait été réalisé par des experts. En effet, plusieurs arbres étaient voués à disparaître afin de permettre aux autres d’avoir suffisamment d’espace pour continuer à vivre dans un environnement de qualité.

Entre-temps, les arbres ont dû faire face à la sécheresse. Conséquence malheureuse : certains d’entre eux ont fini par mourir.

Au vu de ce constat, de leur grande hauteur et de leur âge avancé, le DNF a – “pour des raisons de sécurité évidente ainsi que pour la pérennisation de la collection de l’arboretum” – décidé d’abattre tous les arbres morts, susceptibles d’être un danger pour les passants.

”En effet, s’ils ne sont pas coupés à temps, le bois desdits arbres va s’altérer et devenir cassant, représentant un danger certain pour les promeneurs”, explique la Ville.

En prévision d’un incident éventuel, un chantier d’abattage débutera le 25 septembre prochain et ce, pour une durée de deux semaines. Par conséquent, des barrières Nadar seront placées autour des zones concernées.

Par la suite, pour améliorer l’accueil du public dans ce site, la restauration de l’arboretum visera à replacer des panneaux d’identification des essences.