En réponse à l’interpellation du conseiller Gregory Benvegna en effet, les autorités communales ont précisé, par la voix de l’échevine Christine Defraigne, que la Région avait bien confirmé, le 30 août dernier, le renouvellement du permis à la société Interparking, pour la gestion du parking Cité donc, situé au pied de la Cité administrative. Et ce, en suivant le recours introduit par l’entreprise elle-même contre la décision du collège qui souhaitait renouveler le permis “à l’exclusion des 82 emplacements situés en surface”. Une décision prise pour une durée limitée, de 18 mois… Le Collège communal de Liège ne cache pas son mécontentement.

”C’est en effet à notre grand étonnement que la ministre Tellier, membre du parti Écolo, a estimé les recours recevables et a accordé le permis pour une durée de 18 mois, considérant qu’au vu de la situation actuelle, rien n’empêche l’exploitation telle que demandée”, détaille l’échevine. “C’est-à-dire en ce compris l’exploitation des 82 emplacements de surface”.

Une décision qui va donc à l’encontre de la volonté de la Ville qui souhaitait faire de cette dalle un symbole du renouveau apporté par le tram ; renouveau passant par une réappropriation de l’espace public par les piétons et les modes doux… d’autant que le lieu sera ceinturé par deux lignes du futur tram.

”Nous réaffirmons cependant que le maintien en surface d’une telle aire de stationnement dans le centre ancien, à proximité de bâtiments et monuments classés, ne constitue pas un bon aménagement des lieux”, poursuit l’échevine dans sa réponse, évoquant “une entrave à un accès lisible, aisé et qualitatif tant de la nouvelle entrée de la Cité que du futur arrêt du tram qui sera situé en bord de Meuse”.

Et d’insister à nouveau sur la volonté de favoriser ici des espaces publics plus qualitatifs. Pour ce faire… il faudra encore attendre 18 mois.

Un espace vert ?

De son côté, Vert Ardent n’a pas manqué d’épingler l’attitude jugée trop attentiste de la Ville dans ce dossier, regrettant que Liège n’ait pas pris les devants.

”Le permis d’environnement du parking La Goffe de 2003 autorisait le parking en extérieur pour une durée d’un an, en attente d’un projet de réaménagement, et le parking en sous-sol pour 20 ans. Les deux ont finalement duré 20 ans, faute de projet sur la dalle”, rappelle Caroline Saal. “Vert Ardent déplore que la Ville n’ait pas déposé de permis d’urbanisme pour aménager une place publique. La Ville s’est réveillée trop tard, tandis qu’Interparking, lui, n’a pas raté le coche en demandant un permis d’environnement, qu’il obtient uniquement pour 18 mois, le temps que les travaux du tram se terminent”.

La solution pour la “dalle Cité” ? Un espace vert assure Vert Ardent alors que “le centre est le quartier le plus chaud”, en raison du manque de végétation. “La Goffe est clairement une opportunité d’offrir une ville plus fraîche et plus verte aux habitants et usagers du centre”.