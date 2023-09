Phase 4 de la liaison Tihange-Tinlot: début des travaux à Tinlot prévu le 2 octobre: "On va dans la bonne direction"

Avec la saga entourant la phase 3 de la liaison Tihange – Tinlot (3,1 km entre le rond-point des Gottes et celui de Saint-Vitu), on avait presque oublié qu’il existait une phase 4. Celle-ci concerne l’aménagement de la portion de la N66 entre le rond-point de Saint-Vitu et la rue de Tatonville, à Tinlot. Ce projet, qui inclut aussi l’aménagement du carrefour Levooz situé à la jonction des rues du Centre, de Tillesse. et de la route du Condroz, on en parle depuis plus de 15 ans. Pour rappel, en 2011, une pétition avait réuni près de 800 signatures de citoyens tinlotois opposés à la première mouture proposée par le SPW. Celle-ci prévoyait entre autres la mise en cul-de-sac de la rue du Centre. Dans la foulée, en décembre 2011, le SPW présentait une copie revue et corrigée, avec aménagement de deux ronds-points, l’un au carrefour Levooz et l’autre à la place du pont surplombant la route du Condroz sur la route régionale Huy-Hamoir. Près de douze ans plus tard, on y est enfin ! Le chantier va commencer le 2 octobre prochain.