Visé : Le siège social de ses entreprises au CPAS !

Mustapha qui possédait des sociétés de construction a fait opposition devant le tribunal correctionnel de Liège à une condamnation à dix mois de prison et 800 euros d’amende prononcée au début de l’année 2019 ! Vous avez bien lu, une condamnation prononcée il y a plus de quatre ans. L’homme a été reconnu coupable de défaut d’aveux de faillite, mais aussi de ne pas avoir donné aux curateurs de ses faillites les documents nécessaires. Il n’a d’ailleurs jamais daigné les rencontrer… Le plus incroyable dans cette affaire, c’est que l’intéressé avait renseigné comme adresse de siège social de ses sociétés, l’adresse du CPAS de visé ! Dans une autre société, lorsque l’huissier s’est rendu à l’adresse référencée pour signifier la citation, il a découvert un endroit complètement vide… Tout avait été vidé.