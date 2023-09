Affaire Broeders à Remicourt: tous les coups reçus par Didier Bada étaient potentiellement létaux

Sur le corps de Didier Bada, plusieurs constatations. En ce qui concerne la partie céphalique, on voit de "très importantes lésions traumatiques dues à un instrument contondant ou des coups de coude, de poing ou de pied. L’autopsie a révélé aussi une fracture de la mâchoire, un hématome de tout le scalp et un hématome dans le crâne: en compressant le cerveau et la moelle épinière, ce saignement intracrânien a empêché la respiration. C’est ça la cause de la mort. Ça prend un certain temps, de quelques minutes à quelques dizaines de minutes."

Dans le cou, des marques de coups. En interne, des muscles qui présentent des infiltrations hémorragiques, la glande thyroïde infiltrée de sang et le cartilage à l’arrière a été fracturé. "Ça fait penser à un processus compressif, donc une compression, un étranglement ou un écrasement." Des blessures jugées compatibles par le légiste avec une compression par le fauteuil retrouvé sur le corps de Didier Bada.

Enfin, dans la région thoracocervicale, on constate des fractures multiples des côtes, qui témoignent aussi d’un processus compressif. "Comme les autres, des blessures potentiellement létales, mais c’est bien le saignement intracrânien qui provoque le décès."

Maxence Berrendorf précise qu’il a aussi relevé de nombreuses lésions des membres supérieurs, qui suggèrent des gestes de saisie et maintien du corps. "On peut établir, grosso modo, que le décès est survenu entre 17 et 23 h."

Pas de traumatisme pouvant provoquer une amnésie de l’accusé

Les lésions (ecchymoses à la face interne des cuisses, abrasions…) que présentait Julien Broeders sont compatibles avec une chute en scooter, "sur base des infos qu’il m’a données", mais demeurent interpellantes puisqu’on a aussi constaté des ecchymoses sur la face interne des lèvres et qu’il n’a pas d’autres lésions au menton, sur la face… "Avec un casque, on n’explique pas la lésion au front et encore moins des ecchymoses sur la face interne des lèvres."

"Aucun traumatisme pouvant provoquer une amnésie ?", demande Me Rodeyns, l’avocat de l’accusé. "Non", répond le légiste.

Sans intervention, elle aurait pu mourir de ses blessures

Quand elle rencontre le légiste, la victime survivante explique avoir reçu de multiples coups, avoir été frappée directement contre le mur et avoir été violée. Elle présente des lésions et des plaies au niveau facial et des lésions osseuses (fracture de la base du crâne, de l’os frontal et du plancher de l’orbite gauche) "qui témoignent d’une certaine violence pour ne pas dire d’une violence certaine". Un traumatisme crânien sévère qui a provoqué un saignement intracrânien qui a nécessité une opération en urgence pour stopper la compression. "Des blessures potentiellement létales sans intervention médicale et chirurgicale", précise Maxence Berrendorf. Qui confirme, sur interpellation du président de la cour, "qu’au vu de ses blessures et de son âge, oui, c’est un miracle qu’elle ait survécu, le terme n’est pas galvaudé".

Le professeur Philippe Boxho, 58 ans, parle aussi d’une fracture à la main. "La revalidation n’a pas été totale parce qu’elle ne sait plus saisir un objet fin de la main gauche. Elle se plaint de symptômes dépressifs, de cauchemars. Elle a perdu son autonomie, elle ne se déplace plus normalement, elle marche avec une canne. Elle a des oublis, aussi."

A la fin des explications, l'avocat Alexandre Wilmotte a remercié les experts pour leurs explications. "C'est clair, la thèse de la chute de Julien Broeders est complètement balayée, tout comme son amnésie." Et, en se tournant vers l'accusé: "C'est terminé, monsieur Broeders..."