"Huy en commun" réunira DéfiPourHuy, Écolo et les citoyens prêts à les rejoindre

Ils sont aujourd’hui huit conseillers communaux écolos et Défi à prendre part aux débats autour de la table du conseil communaux. Une "force de frappe" qu’ils veulent renforcer à l’approche du prochain scrutin communal, en l’ouvrant aux citoyens. "L’avenir de notre ville, on veut le préparer avec les citoyens, explique Grégory Vidal, conseiller communal DéfiPourHuy. On ne veut plus de projets bling-bling mais des projets pour lesquels les citoyens sont associés." Rodrigue Demeuse (écolo) ajoute: "on veut redonner de la fierté aux gens de venir à Huy et aux Hutois d’y vivre et d’y travailler." Et ça, ça passe par un travail à construire avec les Hutois, avec les comités de quartier. "On est convaincus que la plus grande richesse de Huy, ce sont les Hutois et les Hutoises. Et c’est avec eux qu’on veut créer cet avenir."

Un logo, une explication

Alors, pourquoi ce nom ; pourquoi ce logo ? Ce qui relie les gens, c’est Huy et leur intérêt pour la ville. "On a choisi les couleurs du drapeau de la ville de Huy, explique Samuel Cogolati (écolo). Bleu, jaune et rouge. On veut attirer tous les gens, on leur offre une main tendue." Le logo, lui, symbolise les trois valeurs-clé du mouvement: la participation, l’union, la solidarité. La main levée duH symbolise la participation citoyenne ; le U à cheval entre leH et le Y, la création de ponts entre les rives ; le bras enveloppé du Y incarne la solidarité entre tous. Les priorités de ce nouveau mouvement ? Une gouvernance "irréprochable et responsable" qui associe tous les Hutois de tous les quartiers ; une ville redynamisée où mobilité, soutien aux commerçants et à la culture, et sécurité sont présents ; une solidarité avec chacun.

Le nouveau mouvement "Huy en commun" sera clairement composé d’écolos et de membres de DéfiPourHuy, mais aussi donc de citoyens. De Hutois pas impliqués en politique mais qui ont envie d’œuvrer pour leur ville. "Dès aujourd’hui, on va continuer notre tour des quartiers", explique l’écolo Anabelle Rahhal. Ce samedi, ce sera dans le quartier St-Hilaire avant une réunion à la gare le 27 septembre. "Il y aura ensuite la Sarte, Statte, Solières,… On fait une rencontre de quartier par mois." Des groupes de travail se sont déjà constitués et le travail, sur plusieurs thématiques, a déjà commencé.

Ouverts aux autres partis ?

Le prochain gros rendez-vous ? Le 13 octobre (à pile-poil un an du scrutin communal): la présentation des premiers noms de la liste, des candidats aux places stratégiques. Un nom ou l’autre ? Là, les voix se taisent… même si on peut difficilement imaginer une liste qui ne serait pas menée par Rodrigue Demeuse ou encore sur laquelle on ne retrouverait pas Grégory Vidal, Samuel Cogolati, Sandrina Gaillard ou encore Anabelle Rahhal. Somme toute, ceux qui, ce vendredi, présentaient le nouveau nom de leur mouvement. Tout juste sait-on que Patrick Thomas, qui fait partie du comité de liste, ne sera pas à une place de combat. Justement parce que l’un est incompatible avec l’autre…

Est-ce que tous les conseils communaux écolos et DéfiPourHuy actuels seront de la partie ? Là aussi, la réponse n’est pas claire. Peut-être que oui, peut-être que non ; on n’obligera personne mais on n’empêchera personne non plus. Un large espace sera laissé aux citoyens, aux Hutois qui ont envie de rejoindre le mouvement sur une liste qui comptera 27 noms.

Tiens, et si le MR ou le cdH (auxquels le PS s’est associé le soir des dernières élections communales pour avoir la majorité) décidait de rejoindre les deux partis au sein de leur nouveau Mouvement "Huy en commun" ? La réponse, là, est claire: la porte est ouverte. "On est ouvert à la discussion, commente Rodrigue Demeuse. On discute avec tout le monde, tous les citoyens. Notre porte est ouverte en permanence. On veut se retrouver autour d’un projet, il y a une vraie volonté de travailler dans l’intérêt de la ville." Réponse de Grégory Vidal: "on tend la main à tout qui veut. Avant d’être des politiques, on est des citoyens de la ville de Huy. Notre porte est ouverte aux citoyens mais aussi aux conseillers communaux déjà en place." L’appel du pied est lancé.