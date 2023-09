La Ville de Herstal veut démolir l’école Lambert Jeusette, devenue vétuste

En effet, le 25 septembre prochain, les autorités communales voteront le projet de démolition et de reconstruction de cet établissement, devenu vétuste. La Ville souhaiterait alors reconstruire une toute nouvelle implantation, à deux pas de la piscine communale et du Hall omnisports, à la place des anciens ateliers de l’entreprise Tortolani, sur le quai de l’Abattoir. Le terrain est la propriété d’Urbeo, la régie immobilière autonome de Herstal.

Le site de l'implantation de la potentielle nouvelle école Lambert Jeusette. ©MICHEL TONNEAU

”Cette année, ce ne sont pas moins de 7,7 millions d’euros qui sont investis dans notre enseignement”, se réjouit Jean-Louis Lefèbvre, bourgmestre f.f. “Nous voulons poursuivre le rythme en rénovant le plus d’implantations possibles et, si le projet Lambert Jeusette est accepté, les enfants et la communauté éducative pourront apprendre et enseigner dans de meilleures conditions”, détaille-t-il.

Une aide de la FWB

Ce projet de construction s’inscrit dans le cadre du décret Milliard, lancé en avril 2023 par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Si celui-ci est approuvé, les subventions couvriront au minimum 65 % du coût des travaux, estimés à 6,8 millions d’euros.

Les autorités communales envisagent la création d’une “percée verte” qui relierait le haut et le bas du quartier, reliant ainsi les infrastructures sportives à l’établissement scolaire.

Esquisse de la potentielle nouvelle école Lambert Josette. ©DR

Sachant que le projet en est toujours au point d’esquisse, la durée des travaux et la date de début du chantier ne sont pas encore connues. Selon nos informations, la Ville construirait le nouveau bâtiment avant de démolir l’ancien, permettant ainsi aux élèves de continuer leur cursus paisiblement.

En imaginant que le conseil se montre positif, la nouvelle école aura la capacité d’accueillir un total de 254 enfants de primaire et de maternelle, soit 10 % de plus que l’ancien. 16 classes seront construites, ainsi qu’un réfectoire, des préaux et deux cours de récréation distinctes.