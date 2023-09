Liège : Le policier possédait 183 armes à son domicile

En tout, il possédait 183 armes. Il est important de préciser que les autorités n’ont pas déterminé qu’une seule de ces armes aurait pu avoir une provenance douteuse. “Il a fallu trois perquisitions et on n’est même pas certains que tout a été trouvé”, a estimé le président du tribunal. Au moment du décès, la veuve a prévenu la police et les proches de son mari. Mais aucune mesure conservatoire n’a été prise et la malheureuse était toujours bien embêtée de se retrouver avec ce paquet bien encombrant dans ses murs. Les proches ont donc décidé de transférer les armes à feu chez le collègue direct du policier décédé… Les voilà donc occupés à charger des armes dans le véhicule du collègue. Les transferts ont tout de même duré plusieurs jours sans que personne ne se décide à intervenir de manière officielle ! Lors de ce transport, un des amis qui est intervenu a décidé de reprendre quelques objets en souvenir de son ami décédé.

Il vient armé au palais !

Ce vendredi, alors que tout le monde attendait le prévenu, ce dernier tardait à arriver à l’audience pour s’expliquer… Renseignements pris par son avocat, l’intéressé venait de se faire arrêter au contrôle de sécurité du palais de justice alors qu’il était en possession… d’une arme ! “J’ai retrouvé une ceinture avec un couteau dissimulé que j’avais aussi ramené en souvenir”, a indiqué l’intéressé qui a été escorté jusqu’à la salle d’audience par deux policiers. “Je me suis dit que c’était le bon moment pour la déposer lors de l’audience et je l’ai mise à ma taille. Je suis le champion des erreurs. Je suis un peu Gaston Lagaffe. Je suis venu dans l’intention de faire une bonne action.”

L’homme, qui a déjà été condamné notamment pour des faits de proxénétisme il y a de nombreuses années, a admis qu’il était intervenu chez le policier pour aider à charger les armes. “J’ai repris un pistolet parce que je lui avais promis de le réparer. Je savais plus ou moins où les armes se trouvaient.” Un choix étonnant lorsque l’on sait que des policiers se trouvaient sur place. “Je ne comprends pas. Il y avait des policiers. L’erreur, c’était peut-être de me laisser en présence de toutes ces armes. Les policiers auraient pu le faire.”

Certains policiers ont été poursuivis. Quelques-uns ont bénéficié de suspensions du prononcé devant la chambre du conseil tandis que d’autres ont été blanchis. L’avocat du prévenu a plaidé le dépassement du délai raisonnable. Il a demandé que son client bénéficie d’une simple déclaration de culpabilité. Il a également demandé que son client soit condamné à une amende, un sursis probatoire ou encore une peine de travail.