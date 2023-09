Nandrin : Soupçonné d’avoir incendié sa maison !

Cela faisait trois ans que le couple n’avait plus d’assurance incendie pour la maison à la suite d’une résiliation pour non-paiement de primes. La maison était en procédure de vente forcée. Des acheteurs potentiels avaient voulu la visiter, mais ils ont trouvé porte close. Le notaire avait prévu de retourner sur place pour une visite, mais cette fois, accompagné d’un serrurier. Alors que la maison allait être vendue, le couple a souscrit un nouveau contrat d’assurance incendie le 8 janvier 2020.

Lors de la signature du contrat, le couple a menti en déclarant que la maison n’avait pas été assurée avant alors que le contrat avait été résilié pour non-paiement. Moins d’un mois plus tard, le 4 février 2020, alors que la famille savait qu’elle allait devoir quitter la maison, un incendie volontaire a été bouté dans les lieux ! Il était 11 heures lorsque Fabrice a appelé les pompiers parce que selon lui, il voyait de la fumée qui sortait de la chambre de son fils. “J’ai quitté chez moi, je suis allé conduire le petit à l’école”, a indiqué Fabrice devant la juge. “Je suis allé chez mes parents. Je suis revenu et j’ai vu l’incendie.”

Pas d’effraction

Selon le parquet, l’homme aurait changé de version concernant son emploi du temps le jour des faits et dans sa deuxième version, il n’aurait pas pu être chez lui à l’heure indiquée. “J’ai été pris de panique quand j’ai vu ce qu’il passait. Ils ont vu un bidon d’huile et un bidon d’essence et ils en ont directement conclu que c’était volontaire.”

En réalité l’expert n’a relevé aucune trace de produit accélérant, mais bien des tissus enflammés déposés en dessous d’un chauffe-eau qui se trouvait en bas de l’escalier. “Je n’allais pas incendier ma maison alors que le chien se trouvait à l’intérieur !” Un chien que personne n’a vu, ni les secours, ni la voisine. “J’ai vu sa truffe qui dépassait sous la porte, j’ai ouvert et puis je l’ai mis dans ma voiture” a précisé Fabrice. “J’étais au courant qu’il y avait des visites le jour même. Mais que voulez-vous que je fasse ?”

Pour Me Drion qui intervient pour l’assurance qui a versé 6 750 euros, il ne fait aucun doute que Fabrice a voulu incendier la maison pour empêcher la vente d’autant qu’il n’y avait aucune trace d’effraction. Elle s’est constituée partie civile pour un peu plus de 18 700 euros. Me Moureau qui défend les intérêts de Fabrice a estimé qu’il n’y a aucune preuve que son client a bouté le feu. Il a plaidé l’acquittement. Il a aussi souligné que son client avait toujours droit au sursis.