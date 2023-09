Neuf univers présentés à la cinquième expo Playmobil

Des scènes exclusives

Dans le domaine des collectionneurs Playmobil, il y a deux types de créateurs. Celui qui se contente de construire son diorama avec les pièces prévues par Playmobil. Et puis il y a celui qui souhaite faire parler son imagination en pratiquant le "custom" comme on dit dans le milieu. L’idée: détourner les produits initiaux à coups de pinceaux et de bricolage. "Rien n’interdit les utilisateurs de modifier les pièces d’origine. Cela donne naissance à de magnifiques créations sur des univers qui n’existent pas dans le monde Playmobil. J’ai par exemple déjà réalisé un diorama du château de Kaamelott."

En plus d’en prendre pleins les yeux grâce à la créativité des exposants, des vendeurs spécialisés seront également présents pour compléter la collection de ceux qui veulent et de peut-être tomber sur une perle rare. Une tombola sera également organisée avec, à la clef, évidement des Playmobils. Pour Fabrice Beaujean, le but de cette exposition est de montrer tout ce qu’on peut faire avec ces petits personnages. "Bien souvent, le problème avec Playmobil, c’est que les enfants y jouent une heure puis c’est fini. Ici, on prouve bien qu’il existe une multitude de choses à faire et à créer. " L’événement se tiendra samedi de 10 h à 18 h et dimanche de 10 h à 17 h. L’entrée est gratuite pour les enfants jusqu’à 10 ans et de 3 € pour les adultes. Une petite restauration est prévue et comme chaque année, les enfants se verront offrir un petit cadeau.

L’exposition aura lieu à la salle Grandfils, Rue du Pont n° 8 à Hermalle-sous-Huy,