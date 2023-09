Il s’agit d’un projet immobilier rue de la Xhavée, sur les hauteurs de Jemeppe dans le quartier Mabotte, plus précisément sur un terrain (une prairie) situé entre la rue Xhavée et la rue de la Halette.

Le projet immobilier comporte 49 logements (27 maisons, un immeuble de 6 appartements, et 2 immeubles de 8 appartements).

La demande de création de voirie a toutefois été refusée en conseil communal de novembre 2022. Aucun recours n’avait alors été introduit quant au refus de voirie.

Surexploitation de la parcelle

La maison Blavier S.A. Charbonnages de Gosson-Kassales a ensuite introduit une demande de permis pour un projet immobilier avec une voirie privée. “Le collège communal l’a refusé en mai 2023 pour plusieurs raisons”, explique l’échevine de l’Urbanisme Julie Geldof. “Le projet surexploite la parcelle et l’imperméabilise sur sa quasi-totalité”. Depuis les inondations de juillet 2021 en Wallonie, cet élément fait partie des points d’attention des autorités communales. “En termes de mobilité, les rues avoisinantes ne permettent pas d’accueillir un tel surplus de charroi. De plus, aucune possibilité de mobilité douce n’est proposée”, justifie encore l’échevine. “La Ville souhaite un développement plus durable, cohérent et attractif de son territoire”.

Suite au refus du collège, le promoteur a introduit un recours auprès du gouvernement wallon. Le gouvernement wallon a suivi l’avis du collège et vient de refuser ledit permis.

”C’est une excellente nouvelle pour la ville. C’est le deuxième recours pour des projets immobiliers que nous gagnons auprès du gouvernement wallon”, se félicite l’échevine socialiste.