Un nouveau “quartier” va voir le jour aux Guillemins

L’entrepreneur et collectionneur d’art bien connu à Liège porte en effet ce projet mené avec les bureaux d’architecture Dorte Mandrup (Danemark) et B2Ai (Bruxelles), qui concerne donc l’ancien Icadi mais qui entend aussi valoriser, via du logement, ces derniers “terrains nus”, situés entre les rues Jean Gol, de Fragnée, de Sclessin et Albert de Cuyck. Au total, plus de 100 maisons et appartements verront ici le jour à l’horizon 2027, mais pas seulement…

”Le Plan de remembrement urbain pour ce quartier prévoyait à l’époque 120.000 m² de bureaux et 500 nouveaux logements”, rappelait ce vendredi Christine Defraigne, échevine de l’Urbanisme. “Nous sommes actuellement à 192 nouveaux logements… et on parle ici d’en ajouter 117”. C’était en effet une des conditions émises dans l’appel à intérêt “qui a l’avantage de nous permettre de définir au préalable un projet, par rapport aux objectifs fixés”, poursuivait l’échevine du Développement territorial Maggy Yerna. C’est sur cette base que le projet “Uhoda” fut retenu dès lors, projet qui a obtenu un maximum de points sur sa “qualité” (80 % des points) assurent les autorités et non sur le prix (20 %).

Plus de 50 % de logements familiaux

Face à Paradis Express, il y aura donc du logement, principalement familial. “Car l’idée est aussi de faire le lien avec le quartier ancien existant”, détaillait de son côté Barbara Wolff, du bureau B2Ai. Alors que le bâtiment de l’Icadi, rue de Fragnée, sera globalement conservé (et rehaussé), c’est un nouveau “front de maison” qui sera créé rue Jean Gol, fermant l’îlot mais l’ouvrant également, grâce à une venelle piétonne intérieure menant à un autre nouvel immeuble (à appartements), plongeant quant à lui sur un jardin collectif (à la danoise). On retrouvera essentiellement des maisons unifamiliales de minimum trois chambres (pour plus de 50 %), à côté desquelles se trouveront aussi des lofts, ces derniers prenant place dans l’espace rehaussé (de deux étages) de l’Icadi. C’est dans ces locaux également que sont prévues une crèche et une résidence d’artistes, comme un rappel à l’affectation originelle des lieux.

Une venelle est prévue à l'arrière des maisons. ©D.R.

Sur les 20.000 m², 1.400 seront enfin réservés à du commerce et à des professions libérales ; et bien que situé au cœur d’un pôle multimodal (train-tram-bus-pistes cyclables), le projet prévoit 82 places de parking en sous-sol. Les porteurs de projet insistent également sur les dimensions durables de ce nouveau quartier qui reposera sur la géothermie, un système de pompe à chaleur, la récupération d’eau de pluie ou encore des panneaux photovoltaïques.

Présent ce vendredi, le bourgmestre de Liège Willy Demeyer se disait particulièrement heureux de constater “que les investissements publics génèrent ici les investissements privés”. Le prix du terrain était fixé à 3,789 millions d’euros.