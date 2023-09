Herstal veut régler les problèmes de stationnement sur son territoire

La Ville de Herstal et la Province de Liège s’associent pour le réaménagement complet du parking situé entre les rues du Tige et du Grand Puits. Bien que des nouvelles places de parking ont été créées derrière les écoles provinciales avec le réaménagement complet de la N671, “nous sommes conscients que cela n’est pas encore suffisant pour les riverains des rues du Tige, du Grand Puits et de la place Licourt”, avoue Jean-Louis Lefèbvre, bourgmestre f.f.