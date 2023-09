Un mois de juillet “exceptionnel” pour le tourisme en Cité ardente

L’automne est là, il est donc temps de tirer le bilan touristique de la saison estivale 2023. Depuis 2020, l’Office du Tourisme de Liège enregistre les allées et venues des Belges et des étrangers qui font un saut dans la Cité ardente, le temps d’un court séjour ou d’un voyage plus long. Difficile donc de savoir s’il y a eu un avant et un après crise sanitaire mais, une chose est sûre, Liège continue à attirer les touristes, souvent pour un soir.