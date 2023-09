Aywaille : le lit de l’Amblève mis à sec à deux endroits !

Après Dieupart

Ces travaux suivent donc logiquement ceux menés au niveau de la nationale, à Dieupart et qui ont paralysé le trafic durant de longs mois entre Aywaille et Remouchamps. Comme le détaille Thierry Carpentier, bourgmestre d’Aywaille, “il faut un moment que les canalisations passent la rivière”. Pour rappel en effet, le chantier de l’AIDE vise à raccorder les égouts de Sougné-Remouchamps (dont l’essentiel des habitations se trouve en rive droite de l’Amblève) à la station d’épuration (située en rive gauche). Il était dès lors inévitable de passer sous le lit de la rivière mais, pour ce faire, il s’agit de “dévier” le cours d’eau, temporairement.

Du côté de Remouchamps, ce travail est rendu plus particulier encore, la zone étant “habitée" par une moule d’eau douce, rare et donc protégée. Le travail consiste dès lors ici à filtrer les eaux, en plus de leur “déviation”. Mais à Aywaille comme à Remouchamps, ce chantier donne lieu à une vue inhabituelle : une Amblève qui semble stoppée nette dans sa course et déviée dans de grands tuyaux.

Jusqu’à quand ? Le temps est compté pour l’AIDE qui a logiquement fait coïncider son agenda avec une Amblève à un niveau bas… les raccordements devraient être terminés pour cet automne, afin d’éviter que l’eau ne remonte trop, le risque étant de voir l’eau passer au-dessus des barrages créés.

À noter que si c’est le village de Sougné-Remouchamps qui est relié à l’égouttage et à la station en amont, ce sont ceux d’Emblève ainsi qu’une partie de Florzé et Rouvreux (Sprimont) qui le sont, en aval du pont d’Aywaille. Et l’Amblève de ne s’en porter que bien mieux…