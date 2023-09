Dès le 25 septembre et jusqu’au 27 octobre prochain, la circulation venant de la place Coronmeuse en direction de la rue Saint-Lambert restera inchangée. La circulation venant de la rue Saint-Lambert en direction de la Place Coronmeuse sera déviée via la rue Masset en direction de la N671.

L’accès aux commerces et aux riverains restera néanmoins possible dans les deux sens de circulation. La sortie via la place Coronmeuse ne sera pas possible. La rue du Bassin, quant à elle, restera fermée à la circulation jusqu’au 30 novembre 2023.