L’école des Grands-Prés à Malmedy a été inaugurée (photos)

Une magnifique école, dessinée par un ancien élève, et qui a dû être reconstruite après un incendie volontaire il y a 6 ans. "Cet incendie aurait pu marquer la fin d’une ère, détaille la directrice, Christelle Alard. Mais au lieu de cela, il a marqué le début d’une nouvelle aventure. Et quelle aventure ! Je me souviens tellement de cette solidarité où chacun, à sa façon, a réagi par rapport à l’incompréhension. Il nous a rappelé également que notre détermination est plus forte que n’importe quel obstacle. Que notre engagement vers l’éducation est inébranlable."

Et le bourgmestre Jean-Paul Bastin de continuer. "Celui ou celle qui a voulu nuire à l’école lui a, paradoxalement, rendu le plus beau des services. L’école du quartier des Grands-Prés approchait des 50 ans d’existence. Elle souffrait: elle était très humide, jardin et cour boueux en hiver, des remontées d’odeurs désagréables qui imprégnaient les vêtements,… On a rapidement décidé de repartir d’une feuille blanche, de raser l’école et de la rehausser en cas de débordement de la Warche."