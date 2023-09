La pose des massifs LAC sera réalisée dans l’emprise chantier de la rue Ernest Solvay, entre la rue de la Préfecture et l’avenue des Tilleuls. De plus, la nuit du mercredi 27 septembre au jeudi 28 septembre, la partie de la rue Ernest Solvay comprise entre la rue de la Canonnerie et le rond-point Stévart sera fermée ponctuellement à la circulation durant 10 minutes, toutes les heures, le temps de l’approvisionnement des LAC. Une déviation sera mise en place via le quai Timmermans.

”Tout sera mis en œuvre pour réduire les nuisances sonores au maximum”, indique le Tec.