Rue de Fragnée : De l’avenue Blonden à la place du Général-Leman (Fragnée). Le terme “fragnée” dérive de frênaie, terrain planté de frênes. De toute évidence, une forêt de ces arbres souples et résistants existait naguère à cet endroit, à la sortie méridionale de la cité ; cette forêt était traversée par l’ancienne route menant au Val-Benoît et, au-delà, vers Sedan et la France. À l’origine elle fut dénommée “ruelle de Paradis” ou “chemin de Liège à Huy”. Une chapelle avait été érigée en 1649 à l’angle de cette voie et du chemin de halage : c’était la chapelle du Paradis.

Rue Saint-Gilles : Du boulevard d’Avroy à la rue Saint-Nicolas (Saint-Gilles). Une des artères ayant mérité le titre de faubourg. Le chemin qui partait du pont d’Avroy est sans doute millénaire ; la “porte de Resteau” (râteau, herse que l’on abaissait pour fermer le passage), qui se trouvait à hauteur de la rue Grandgagnage, était la première défense de la cité vers l’ouest. Le quartier s’est développé en dehors des murailles, mais pourtant en symbiose avec la cité. On sait peu de choses de saint Gilles. Ce moine athénien fonda une abbaye en Provence vers la fin du VIIe siècle. Goderan, personnage mi-historique, mi-mythique, venait de cette abbaye de Saint-Gilles en Provence quand il s’installa au XIe siècle sur les hauteurs de Liège où il construisit un ermitage. L’abbaye qui porta le nom de Saint-Gilles, et qui se trouvait sur la route des pèlerins de Compostelle, fut fondée en 1124 autour de l’ermitage initial. Il n’en subsiste que quelques rares vestiges autour de la cour Saint-Gilles. L’église romane actuelle fut profondément modifiée en 1893. Pour “l’èwaré Saint-Gilles” et pour le gibet de Saint-Gilles.

Cette nouvelle série ne pourrait pas se faire sans l’aide des éditions Noir Dessin Production et de l’ouvrage qu’elles ont consacré, voici plusieurs années, aux rues de notre cité. Signalons à cet égard que “Le livre officiel des rues de Liège”, qui reprend les noms de plus de 2000 voies liégeoises, est toujours disponible à la vente chez Noir Dessin Production.