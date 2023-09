Ainsi, ce lundi matin, le géologue du Service public de Wallonie (SpW) s’est rendu sur place pour évaluer la situation. Après une analyse minutieuse, il a déterminé qu’une partie de la strate reste instable et que différentes mesures suivantes doivent être prises. Dans un premier temps, des cordistes réaliseront un peignage de la paroi rocheuse pour éliminer tout matériau instable. De plus, un élagage sera effectué pour sécuriser la zone. Une fois le peignage et l’élagage terminés, les roches détachées et les branchages seront évacués pour garantir la sécurité des usagers de la route. Pour limiter l’impact d’un éventuel nouvel éboulement en attendant le placement d’un filet de protection, un double dispositif de blocs en béton sera mis en place. Cette mesure vise à renforcer la stabilité de la paroi rocheuse.

Circulation alternée

L’entreprise en charge de ces travaux débutera le chantier mercredi. Une fois ces différentes actions menées à bien, la circulation pourra être rétablie sur une bande de la Chaussée des Forges. La réouverture partielle devrait intervenir lundi prochain. La circulation se fera alors de manière alternée grâce au placement de feux de signalisation.

Dans un second temps, pour permettre une réouverture sur les deux bandes de circulation, il faudra attendre que le SPW, à qui appartient le site, place un système de filet et d’encrages sur la paroi rocheuse.