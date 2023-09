Pas de "jardin public" aux Guillemins : Vega déplore cette nouvelle occasion manquée

Le projet fut présenté officiellement ce vendredi 22 septembre : pour valoriser ces 10.000 m² du terrain Icadi (Institut de la Construction des Arts décoratifs et de l’Infographie) nichés au cœur du quartier des Guillemins, entre les rues de Fragnée, Jean Gol, Albert de Cuyck et de Sclessin, c’est en effet le projet de l’entrepreneur et collectionneur d’art Stéphan Uhoda qui a été retenu. Il s’agira globalement de créer ici un “nouveau quartier”, comprenant 117 logements, tant des nouvelles maisons que des appartements et lofts, allant de 1 à 4 voire 5 chambres ; le tout, avec une crèche, une résidence d’artistes et les murs d’un ancien Icadi conservés.