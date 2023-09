3,25 % des automobilistes liégeois contrôlés roulaient sous influence

Au total, 1 663 véhicules ont été contrôlés lors de cette opération planifiée jusqu’à 5 heures le samedi matin. Les conducteurs sous influence d’alcool et/ou de stupéfiants étaient les cibles principales. Sur les 45 conducteurs ayant consommé de l’alcool, l’éthylotest de 22 d’entre eux affichait un taux supérieur à 0,35 mg par litre d’air expulsé. Les policiers ont aussi intercepté 9 personnes conduisant sous influence de stupéfiants.

Plus de 4000 euros

Au niveau des sanctions, le montant des perceptions immédiates de l’opération s’élève à plus de 4000 €. Outre les amendes financières, des interdictions de conduite temporaires de 3 ou 6 heures, en fonction des alcoolémies relevées, ont été infligées. Et pour les cas plus graves, le permis de conduire a immédiatement été retiré : 20 conducteurs sont ainsi repartis passagers ou piétons !

Ce sont donc encore 3,25 % d’automobilistes contrôlés qui circulent sous influence d’alcool ou de drogues et mettent davantage en péril la sécurité de tous sur les routes. La Direction de coordination et d’appui (DCA) de la Police Fédérale de Liège organise et coordonne régulièrement ce type d’actions au niveau de la province pour lutter contre ce fléau de l’alcool et la drogue au volant. Autant le savoir…