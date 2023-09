Esneux : Soupçonné d’avoir commis un home invasion

Le parquet général le poursuit également pour avoir commis et utilisé une fausse déclaration de soins et avoir contrefait le sceau d’entrée sur le territoire albanais. L’homme vient également d’être condamné dans un vaste trafic de stupéfiants. Le jour des faits, un homme a été victime d’un home invasion à Esneux. Les auteurs se sont emparés d’un GSM, d’un appareil photo et d’un disque dur. Ils ont réussi à prendre la fuite. Un peu plus tard, un riverain a prévenu la police après avoir remarqué le manège suspect de deux hommes chez une voisine. Ces derniers tournaient autour des habitations. Le témoin a précisé qu’il avait entendu des bruits de verre brisé.

Son ADN

La police a mis en fuite deux suspects. Ceux-ci sont sortis par l’arrière d’une habitation et ont réussi à prendre la fuite. Ils ont toutefois perdu un bonnet, un pull et des gants. Une analyse a permis de découvrir l’ADN de Dries sur un de ces éléments. L’ADN de l’intéressé était déjà dans les bases de données de la police puisqu’il a déjà de nombreux antécédents judiciaires, notamment pour son implication dans des cultures de cannabis.

Lors d’une précédente audience, Dries a déclaré qu’il ne pouvait pas être l’auteur de ces faits puisqu’il se serait trouvé en Albanie. Il se serait rendu sur place pour y subir des soins dentaires. Il a déposé une attestation de soins et son passeport sur lequel se trouve un cachet d’entrée en Albanie deux jours avant l’agression et un cachet de sortie deux jours après les faits. Pour le parquet général, tant les cachets que cette attestation sont des faux. Devant ces doutes, la cour a donc décidé d’attendre le rapport d’expertise dentaire.