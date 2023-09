Herstal : un tronçon de 100 mètres qui “empoisonne la vie des riverains”

En attendant, le problème est le même. “Cette mise à sens unique entre la place Jean Jaurès et la rue des Mineurs empoisonne la vie des riverains, des commerçants, et de tous ceux qui souhaitent se rendre en ville”, dénonce Julien Liradelfo, conseiller communal PTB, lors du conseil communal de lundi. “Les automobilistes doivent faire un détour de deux kilomètres minimum pour passer dans le centre”, regrette-t-il.

Des mesures de circulation qui affectent également les commerçants et les livreurs, “pour qui cette déviation, avec l’augmentation du prix des carburants, rallonge leur trajet et augmente leurs coûts, notamment lors des livraisons”, conclut le conseiller. Ce dernier exige dès lors que le “tronçon revienne dans un sens normal de circulation, sans détour”.

Un “manque de communication”

Julien Liradelfo se veut également être la voix des citoyens, “sans réponse des autorités quant à la réouverture totale de la rue”. “Beaucoup d’Herstaliens s’interrogent mais il n’y a aucune communication claire de la part de la Ville sur le sujet”, insiste-t-il. Ce à quoi l’échevine de la Mobilité ne manque pas de répondre : “Une ordonnance de police a été approuvée par le collège le 18 septembre dernier, établissant la circulation dans la même configuration qu’avant les travaux” ; c’est-à-dire dans les deux sens.

”Si les gros travaux sont terminés, il reste l’éclairage au sol à installer, ainsi que les potelets pour garantir la sécurité des piétons à la sortie des commerces”, ajoute Isabelle Thomsin, qui ne voyait pas l’intérêt “d’ouvrir et de fermer sans cesse la rue dans les deux sens en fonction des travaux effectués”. “Quand quelque chose change sans arrêt, les gens ne savent plus quoi faire et le risque d’accidents est plus élevé”, détaille-t-elle.

Un argument que le conseiller ne contredit pas, avançant que “plusieurs citoyens ont reçu des PV pensant qu’il était toujours autorisé de s’engager dans la rue Elisa Dumonceau”. Toutefois, considérant cette mise en sens unique comme une “ineptie”, le conseiller ne lâche pas l’affaire, ne comprenant pas pourquoi “le bus, lui, peut emprunter la rue”.

Au président du conseil de couper court au débat, précisant que “Monsieur Liradelfo avait eu une réponse plus que satisfaisante” à ses interrogations.