Il violente un homme âgé et handicapé !

Le parquet général a requis une peine complémentaire de deux ans de prison ferme à l’encontre de Jean Benoît Lambert, un habitant de Seraing âgé de 41 ans, qui doit répondre d’avoir commis une crapuleuse agression au couteau. Les faits sont d’autant plus graves lorsque l’on sait qu’il avait déjà commis une autre agression au couteau et qu’il est actuellement préventivement détenu parce qu’il est soupçonné d’avoir commis un autre vol avec circonstance de meurtre au couteau à Seraing ! Toxicomane, bénéficiant du CPAS, il n’a cessé de commettre des agressions de plus en plus graves.