Les cyclistes liégeois ne veulent plus mettre le pied à terre !

Plus la moindre concession… même temporairement. C’est le message que souhaite aujourd’hui faire passer le Gracq, groupe de recherche et d’action des cyclistes au quotidien, dans le cadre de ce nouveau projet soumis à enquête publique à Liège, jusqu’au 29 septembre… Nous l’évoquions il y a peu en effet, un projet d’immeuble de bureaux fait aujourd’hui l’objet d’une demande de permis : plus de 15.000 m² de bureaux pourraient voir le jour, à deux pas de la gare des Guillemins, à l’entrée de la rue du Plan Incliné. Précisément le projet prévoit la construction d’un immeuble de bureaux et d’un parking souterrain de 122 emplacements. 143 emplacements vélos sont également prévus au rez-de-chaussée du bâtiment, qui s’érigera sur 7 niveaux.