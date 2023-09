Mécontent de deux notaires, il les dénonce tous azimuts

Un Liégeois encourt 10 mois de prison avec sursis et 1 600 euros d’amende devant la cour d’appel de Liège devant laquelle il doit répondre de harcèlement téléphonique et de dénonciations calomnieuses de deux notaires. Tout a commencé lorsque l’homme a divorcé. À la suite de la liquidation de l’indivision, le 9 juillet 2018, l’homme a signé un accord transactionnel, mais selon lui, il n’était pas d’accord avec les clauses. “Je l’ai signé, mais le décompte n’était pas correct”, a déclaré le prévenu. “Ils ont fait deux décomptes. J’estime que l’on me doit 20 000 euros.” L’homme était bien décidé à le faire savoir.