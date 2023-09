Un nouveau bâtiment pour la Faculté d’Architecture de l’ULiège en Outremeuse

Le site de la Faculté d'Architecture, boulevard de la Constitution, dénommé "Campus Fonck". ©MICHEL TONNEAU

Avec 1 200 étudiants à son compteur, la Faculté enregistre le double d’inscriptions en Bachelier en 5 ans. “Malgré cela, le métier est en pénurie dans les trois régions, l’Université doit donc être présente pour faire face à la demande”, souligne Rudi Cloots, conseiller de la Rectrice aux Infrastructures.

L’Université de Liège a donc décidé de lancer un appel à projets suivant une procédure concurrentielle avec négociation, soumise à publicité européenne, pour la mise en place d’un masterplan, le réaménagement, l’extension des bâtiments existants et la construction de nouveaux espaces. L’Université de Liège a retenu 5 équipes finalistes : Altstadt + Karamuk Kuo ; Baukunst en collaboration avec Doorzon ; Muoto + Laboratoire + Baumans-Deffet ; Robbrecht en Daem architecten + Atelier Chora ; Office Kersten Geers David Van Severen (lauréat).

Le bureau bruxellois OFFICE Kersten Geers David Van Severen a remporté le concours lancé par la Faculté d'Architecture de l'ULiège. ©MICHEL TONNEAU

Un nouveau bâtiment

Au terme du concours, l’Uliège a sélectionné le projet du bureau bruxellois Office Kersten Geers David Van Severen pour la conception d’un bâtiment de 3600 m2 rassemblant les activités d’enseignement (ateliers), de recherche et d’administration de la Faculté d’Architecture de l’ULiège.

Le bâtiment sera construit au cœur du Campus Fonck, “affirmant son identité pédagogique, créative et culturelle, à proximité du nouveau B3”. Aucun parking interne est prévu, “car nous misons sur la future mobilité que la ville offrira, notamment le tram”, soutient Pierre Hallot. Il est également question de la création d’un nouvel espace vert au centre du campus et de fonctions partagées avec l’ESA et l’ULiège Manège.

Ce projet d’un budget de 12 millions d’euros offrira un tournant pour la plus jeune et 11e Faculté de l’ULiège qui pourra se déployer au coeur du quartier en renouveau d’Outremeuse. Le chantier est prévu en trois phases.

La phase 1 prévoit la construction du nouveau bâtiment, une barre de bois et de béton qui viendra s’accoler au bâtiment existant (à droite de l’entrée) pouvant accueillir 400 étudiants en réflexion de projets d’architecture (les Ateliers). Le bâtiment zéro énergie utilisera la géothermie, l’énergie solaire avec panneaux en toiture. “Il a fallu penser un bâtiment qui fait la relation entre pédagogie et architecture, où on va échanger l’idée d’architecture”, tout en travaillant avec l’histoire du site, explicite l’architecte Kersten Geers.

La phase 2 concerne la démolition du petit bâtiment entre deux bâtiments existants (à la droite du site), pour la construction d’une grande serre comme nouvel espace culturel, ainsi que le réaménagement interne des bâtiments pour les chercheurs.

Enfin, la phase 3 concerne le réaménagement intérieur des anciens laboratoires de recherche et du GAR pour accueillir un Learning Centre (bibliothèque/matériauthèque), et la reconfiguration de la cour “plus végétalisée et partagée”, précise le doyen de la Faculté d’Architecture.

Le projet lauréat est en train d’être affiné par l’ensemble des acteurs concernés en vue du dépôt de demande de permis, prévu avant la fin de cette année, “pour procéder à la phase 1 le plus rapidement possible”. “Les travaux pourraient démarrer en février 2025”.

Visuel du projet de nouveau bâtiment. ©Bureau OFFICE

Une exposition

Une exposition des cinq projets finalistes du concours est visible du 26 septembre au 26 octobre, du mercredi au samedi, de 12h à 18h, à la salle capitulaire sur le Campus, boulevard de la Constitution 41. L’entrée est gratuite. À cette occasion, quatre conférences sont également prévues jusqu’au 24 octobre au Manège Fonck ainsi que la sortie d’un ouvrage “A + 303 On Campus : Designing Higher Education”.

Une exposition reprend les 5 projets finalistes du concours. ©MICHEL TONNEAU

Retour des Facultés de Droit et Sciences humaines au centre-ville

Le plan Infrastructures de l’ULiège prévoit un investissement de 150 millions pour les 5 prochaines années. “Tel qu’inscrit dans son plan stratégique, l’Université de Liège veut réinvestir le centre-ville”, affirme Rudi Cloots, conseiller de la Rectrice aux Infrastructures. L’ULiège entend ainsi contribuer au redéveloppement des quartiers aux côtés de la ville. Comme annoncé dans nos pages en avril 2022, un projet est toujours à l’étude pour ramener les Facultés de Droit et de Sciences humaines en centre-ville. “Nous avons eu une réunion de concertation. Un site potentiel pour accueillir les deux facultés est le site des Croisiers à Liège”, dévoile-t-il. Avec le départ d’Ethias à Coronmeuse, le vaste site de 14 000 m2 sera en effet bientôt libre d’accueillir une nouvelle activité. Un promoteur immobilier aimerait le récupérer pour fin 2024. Selon les discussions, il pourrait le mettre à profit de l’ULiège par la création de logements, activités tertiaires… “Cela aurait une cohérence de regrouper les facultés non loin de la place du XX août”.